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«محامين قنا» تفتح استراحة الأعضاء بمحكمة فرشوط بعد تجديدها

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«محامين قنا» تفتح استراحة الأعضاء بمحكمة فرشوط بعد تجديدها «محامين قنا» تفتح استراحة الأعضاء بمحكمة فرشوط بعد تجديدها

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أعلنت نقابة محامين قنا، برئاسة أحمد العيادي، نقيب محامين الفرعية، عن افتتاح استراحة أعضاء الجمعية العمومية من المحامين بمحكمة فرشوط الجزئية، وذلك بعد إحلالها وتجديدها، تحت إشراف مجلس الفرعية، ورعاية رجائي عطية، نقيب المحامين.

قال أحمد عبدالتواب، وكيل نقابة قنا، إنه تم افتتاح مقر الاستراحة بعد الانتهاء من عمليات إحلالها وتجديدها، بالشكل الذي يليق ويتناسب مع المحامين.

وأوضح وكيل النقابة الفرعية، أن عمليات تجديد الاستراحة شملت طلاء الحائط بدهانات جديدة، وتركيب وحدات كهرباء جديدة، إلى جانب توصيل سماعات من الاستراحة، وربطها بقاعة المحكمة، وذلك لسماع رولات الجلسات بالاستراحة، بدلا من اضطرار المحامين للتواجد بقاعة المحكمة.

وأضاف «عبدالتواب»، أنه فرش الاستراحة بالكراسي اللائقة بالسادة المحامين، منوهًا إلى أن أعمال التجديد شملت استراحة السادة المحاميات بالشكل الذي يليق بهم من فرش ودهانات جديدة.

وحضر الافتتاح أحمد العيادي، نقيب محامي قنا، وأحمد عبدالتواب، وكيل الفرعية، نقيب محامين فرشوط، إلى جانب أعضاء مجلس الفرعية، ولفيف من المحامين والمحاميات.

المصرى اليوم

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