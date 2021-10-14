«صحة القليوبية»: توزيع لقاح كورونا بالإدارت الصحية (صور)

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عقد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في القليوبية إجتماعا حضره مديري الإدارات الفنية بالمديرية ومدير الأمراض المعدية ومسئولي التطعيمات ومديري الإدارات الصحية بمدن ومراكز المحافظة لمناقشة خطة المديرية الوقائية، وتوفير الإحتياجات اللازمة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا كوفيد 19.

‎تناول الإجتماع مناقشة خطة توزيع لقاح «فايزر» على الإدارات الصحية،الذي تم استلامه من وزارة الصحة لتطعيم المواطنين بدءًا من اليوم «الخميس».

أكد وكيل الوزارة على سرعه تسجيل المواطنين وتأكيد تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا من خلال الفرق الطبية المتحركة بالميادين والشوارع الرئيسية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، بجانب المراكز الثابته لتلقي اللقاح ووصول الخدمة لجميع المواطنين المستهدفين لنشر المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء بالمحافظة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

قال وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية مضيفًا أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19.