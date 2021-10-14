«صحة شمال سيناء» تكثف التوعية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن تكثيف التوعية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، طبقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة على تكثيف الندوات واللقاءات لرفع الوعى الصحى لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية.

أضاف عثمان، انه يتم تكثيف الندوات بالتعاون بين مديريتى الصحة والتربية والتعليم والمنطقة الأزهرية، وذلك لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا، وأهمية التغذية السليمة والنظافة الشخصية والنظافة العامه.

شدد عثمان على ضرورة اتحاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية بارتداء الكمامات والتباعد وعدم استخدام الأدوات الشخصية والتطهير الدوري للمدارس والفصول التعليمية.