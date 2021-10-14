أخبار عاجلة

برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب -
شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب -
محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي -
بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح -
«زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات 21 أكتوبر 1967 -
قطع الكهرباء عن قريتي البرجاية ودماريس في المنيا لأكثر من 5 ساعات -
الشرطة السودانية تعلن وضع جميع قواتها في حالة استعداد قصوى -
مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة -
«زي النهارده».. وفاة فايدة كامل 21 أكتوبر 2011 -
أحمد حسن مكي يكشف كواليس فشل انضمامه إلى الشرقية للدخان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

شهيرة تحيي ذكرى رحيل محمود ياسين: «إنت في حتة صعب الرجوع منها»

Print
شهيرة تحيي ذكرى رحيل محمود ياسين: «إنت في حتة صعب الرجوع منها» شهيرة تحيي ذكرى رحيل محمود ياسين: «إنت في حتة صعب الرجوع منها»

لاقتراحات اماكن الخروج

أحيت الفنانة المعتزلة شهيرة ذكرى رحيل النجم الكبير محمود ياسين الذي توفي في 14 أكتوبر 2020.

ومن خلال رسالة حزينة كتبت شهيرة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك :«اليوم تمر سنة بدونك.. مش هقول الذكري السنوية الأولي.. الكلمة اللي بتتقال دي ..أصل مش عارفة السنوية بتاعة إيه ليه هو انت فين؟ يعني انت مش موجود بجد؟ ..يعني أنا مش هشوفك تاني؟ لأ بجد والله ؟.. يعني أنت في حتة تانية خالص صعب الرجوع منها».

وتابعت :«طب أنا عايشة وبتعامل على أنك موجود عادي ..كل الكلمات دي بتدور في دماغي من ساعة مامشيت ..القلب موجوع والضهر مكسور والونس مفقود..والفراغ الإنساني دايرته كل شوية بتوسع أكتر ..يارب انت الونيس وأنت الجليس.. فكن معي وأعني على فقد الحبيب ولاحول ولا قوة إلا بك».

يذكر أن النجم الكبير محمود ياسين توفي في 14 أكتوبر 2020 وترك رصيدا هائلا من الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة كما كان نجما مميزا بأفلام حرب أكتوبر ومنها «الرصاصة لا تزال في جيبي» و«بدور» و«حائط البطولات».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب

برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب

شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي

محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي

بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح

بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح