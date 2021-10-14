شهيرة تحيي ذكرى رحيل محمود ياسين: «إنت في حتة صعب الرجوع منها»

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أحيت الفنانة المعتزلة شهيرة ذكرى رحيل النجم الكبير محمود ياسين الذي توفي في 14 أكتوبر 2020.

ومن خلال رسالة حزينة كتبت شهيرة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك :«اليوم تمر سنة بدونك.. مش هقول الذكري السنوية الأولي.. الكلمة اللي بتتقال دي ..أصل مش عارفة السنوية بتاعة إيه ليه هو انت فين؟ يعني انت مش موجود بجد؟ ..يعني أنا مش هشوفك تاني؟ لأ بجد والله ؟.. يعني أنت في حتة تانية خالص صعب الرجوع منها».

وتابعت :«طب أنا عايشة وبتعامل على أنك موجود عادي ..كل الكلمات دي بتدور في دماغي من ساعة مامشيت ..القلب موجوع والضهر مكسور والونس مفقود..والفراغ الإنساني دايرته كل شوية بتوسع أكتر ..يارب انت الونيس وأنت الجليس.. فكن معي وأعني على فقد الحبيب ولاحول ولا قوة إلا بك».

يذكر أن النجم الكبير محمود ياسين توفي في 14 أكتوبر 2020 وترك رصيدا هائلا من الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة كما كان نجما مميزا بأفلام حرب أكتوبر ومنها «الرصاصة لا تزال في جيبي» و«بدور» و«حائط البطولات».