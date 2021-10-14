غازتك : تحويل 180 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

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قال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس غازتك أن الشركة كان لها السبق فى إنشاء محطات خدمة وتموين الغاز لأول مرة في بمحافظات الوجه القبلى ، وكذلك مدن قناة السويس ومحافظة جنوب سيناء للتواجد فى 24 محافظة بأعلى شبكة محطات تموين بالغاز الطبيعى ، واستطاعت الشركة في تحقيق معدلات إنجاز قياسية ، حيث بلغ عدد المحطات التابعة للشركة على مستوى الجمهورية 230 محطة ، وبلغ عدد السيارات التى قامت بتحويلها للعمل بالغاز 180 ألف سيارة مقابل 17 محطة و 2500 سيارة فى عام 2000 .

واشار خلال احتفال الشركة بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية الي ان توفير آليات التمويل التى كان لها دور فعال في تحفيز المواطنين للاتجاه لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى .

وأشار إلى أن غازتك قامت فى عام 2018 بابرام اتفاقية مع شركة إينى العالمية لإنشاء محطات تموين وخدمات السيارات بالوقود السائل فى محافظات بورسعيد ، الغربية ، بنى سويف ، القاهرة ودمياط ، بالإضاف إلى التعاون بيتن الشركتين في توفير زيوت عالية الجودة لتلبى احتياجات المحركات التي تعمل بالغاز .

وتجدر الإشارة إلى أن غازتك كان لها السبق في تنفيذ مشروعات نقل الغاز المضغوط بواسطة حاويات متنقلة بهدف تغذية المناطق والمنشآت الصناعية والتجارية التي تبعد عنن شبكة الغازات الطبيعية بالغاز الطبيعى ، فضلاً عن إنشاء محطة متخصصة للناقلات بمدينة الغردقة لتموين الناقلات بالغاز الطبيعى .