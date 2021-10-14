وزير البترول : اصلاح التشوهات السعرية للوقود ساهم في تسريع التحول للغاز الطبيعي

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان المبادرة الرئاسية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات أدت إلى إحداث طفرة فى النشاط وزيادة اعداد المحطات لمقابلة هذا التوسع .

واضاف الوزير أن إعادة تصحيح التشوهات السعرية للمنتجات البترولية فى إطار الإصلاح الاقتصادى الذى شهدته مصر ساهم فى زيادة اقبال المواطنين على استخدام الغاز كوقود لما له من مردود كبير على المواطنين والاقتصاد القومى ، وكذلك تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعى .

وأضاف الملا خلال لقاء نظمته الشركة المصرية لتكنولوجيا الغاز " غازتك " أن الشركة تساهم في التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل من خلال التوسع فى مجال تحويل وصيانة السيارات للعمل بدورة الوقود المزدوج (غاز طبيعى/ بنزين) ، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل للوصول بأعداد المحطات إلى ١٠٠٠ محطة من اجل تحقيق الإنتشار الجغرافى للتيسير على المواطنين وتحفيزهم للاستفادة من فارق السعر بين الغاز والوقود االسائل.

وقال أن مشاركة اينى فى مجال التسويق يعكس الثقة الكاملة للشركاء الاجانب للاستثمار فى كافة الأنشطة البترولية المختلفة .