المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه غرامة لعصابة ترويج الحشيش والهيروين بطوخ

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قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطلين وربة منزل في طوخ وتغريمهم 200 ألف جنيه لكلا منهم كونوا تشكيلا عصابيًا للاتجار في المخدرات، كما حازوا سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش».

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجي نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات، ومحمد رضا.

كانت معلومات وردت للمقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، تفيد قيام تشكيل عصابي يضم عاطلين وربة منزل بالاتجار بالهيروين والحشيش المخدر وحيازة الأسلحة النارية لحماية تجارتهم.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من الهيروين تزن كيلو جرام و300 جرام من مخدر الحشيش، وفرد خرطوش ومبلغ مالى وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم.

وبعرض المتهمين على النيابة، أمرت بحبسهم وأحالتهم للمحاكمة فقضت المحكمة حكمها السابق.