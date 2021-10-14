تنسيقية الأحزاب تحضر اتفاق إتحاد المستثمرين لتنظيم المعارض والمؤتمرات

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شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في احتفالية توقيع عقد اتفاق بين الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين وشركة ORION GROUP LONDON لتنظيم المعارض والمؤتمرات

ومثل وفد التنسيقية كلا من النائبة هيام فاروق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وماهر الفضالي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

وخلال كلمة الدكتور محرم السباعي هلال رئيس اتحاد المستثمرين أكد على أهمية المعارض والمؤتمرات لفتح أسواق جديدة لتسويق المنتجات والسلع .

وأضاف رئيس الاتحاد أنه سيتم تنظيم ٥ معارض أولها في فبراير القادم بالقاهرة والثاني والثالث في إنجلترا والرابع في ليبيا والخامس في تنزانيا وذلك لضرورة فتح أسواق جديدة عالميا ومحليًا وأكد أنه سيتم التبرع لصندوق تحيا مصر بنسبة ١٠٪؜ من الأرباح الخاصة بالمعارض لدعم وتشجيع المشروعات القومية التي يساهم فيها صندوق تحيا مصر