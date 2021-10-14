«عطية» يترأس ثاني اجتماعات لجنة «تطوير العلاج للمحامين وأسرهم»

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أعلنت نقابة المحامين عن استكمال لجنة تطوير العلاج، في اجتماعها الثاني بمقر النقابة العامة، مباحثاتها لتطوير والارتفاع بمستوى العلاج للمحامين والمحاميات وأسرهم، ولتحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله النقابة بقيادة رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وأضافت النقابة، في بيان صحفي لها: «وترأس «عطية»، الاجتماع، بحضور معظم أعضاء اللجنة، حيث تم عرض ما قدم من اقتراحات من أعضاء اللجنة في الاجتماع الأول كتابة، إلى جانب عرض بيان النقابة العامة، بما تم صرفه من النقابة في مشروع العلاج، لكل محافظة تنفيذا لطلب اللجنة خلال اجتماعها الأول»

وقال نقيب المحامين: «أزعم أنني أطل على مشروع العلاج إطلال يومي، فهذا المشروع أحد مشاكل النقابة الكبرى، وأرجوا وضع اعتبارات كيفية ضبط الأمور لإعطاء فرصة لعلاج أفضل، وتقديمه للمستحق».

وتابع: «إن الصرف من بند العلاج لغير المشتركين يعد خروجًا عن النظام، وهناك بعض المسائل يجب أن تضعها اللجنة محل اعتبار أولها الابتعاد عن المجاملات».

واستمع «عطية» إلى مداخلات وتعليقات ومقترحات الأعضاء، وتناولت النقاشات كافة جوانب مشروع العلاج، وما يعتريه من أخطاء يجب سرعة التصدي لها، وضبطها بالشكل الذي يتوافق مع مكانة نقابة المحامين، والخروج بمشروع متكامل يحافظ على أموال النقابة ويرضي أعضائها من المحامين.

واستلمت اللجنة مجموعة الاقتراحات المكتوبة، وأصدرت بعض التكليفات بشأن ضبط برنامج العلاج، على أن تستمر في اجتماعاتها حتى تحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله.

يذكر أن رجائي عطية، نقيب المحامين، أصدر قرارا بتشكيل اللجنة يوم 4 أغسطس الماضي، لتعكف على دراسة ملف العلاج من كافة نواحيه، واتخاذ ما تراه تعميقًا لهذه الدراسة من الرجوع إلى ذوي الخبرة والأجهزة والنقابات المماثلة، لوضع نظام كامل متكامل لعلاج المحامين والمحاميات وأسرهم.