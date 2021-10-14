أخبار عاجلة

قطع الكهرباء عن قريتي البرجاية ودماريس في المنيا لأكثر من 5 ساعات -
الشرطة السودانية تعلن وضع جميع قواتها في حالة استعداد قصوى -
مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة -
هيئة الدواء الأمريكية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون» -
«زي النهارده».. وفاة فايدة كامل 21 أكتوبر 2011 -
أحمد حسن مكي يكشف كواليس فشل انضمامه إلى الشرقية للدخان -
بايدن «قلق» من امتلاك الصين صواريخ أسرع من الصوت -
رابطة الأندية تكشف تفاصيل تحديد سعر تذاكر مباريات الدوري الممتاز -
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 241.95 مليون والوفيات 5 ملايين و124626 -
حريق مخزن خردة بشارع مضرب الأرز في المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

اعترافات المتهمين بالنصب على المواطنين فى النزهة

Print
اعترافات المتهمين بالنصب على المواطنين فى النزهة اعترافات المتهمين بالنصب على المواطنين فى النزهة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية عن جرائمهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين فى النزهة، أمام جهات التحقيق.

قال المتهمون إنهم 5 أشخاص اشتركوا فيما بينهم وكونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمنطقة النزهة، باستخدام السلاح النارى لإرهاب المواطنين واستخدام عملات مقلدة على أنها حقيقية للنصب على المواطنين .

البداية كانت بنجاح مباحث النزهة فى ضبط سيارة حال توقفها بدائرة القسم وتبين أن مستقليها (5 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (طبنجة - وطلقات نارية - جهاز لاسلكى - مبالغ مالية مقلدة - (53) لفافة مسلفنة بداخلها أوراق بلاستيكية على شكل عملة أجنبية).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب

برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب

شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي

محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي

بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح

بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح