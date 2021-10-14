اعترافات المتهمين بالنصب على المواطنين فى النزهة

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أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية عن جرائمهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين فى النزهة، أمام جهات التحقيق.

قال المتهمون إنهم 5 أشخاص اشتركوا فيما بينهم وكونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمنطقة النزهة، باستخدام السلاح النارى لإرهاب المواطنين واستخدام عملات مقلدة على أنها حقيقية للنصب على المواطنين .

البداية كانت بنجاح مباحث النزهة فى ضبط سيارة حال توقفها بدائرة القسم وتبين أن مستقليها (5 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (طبنجة - وطلقات نارية - جهاز لاسلكى - مبالغ مالية مقلدة - (53) لفافة مسلفنة بداخلها أوراق بلاستيكية على شكل عملة أجنبية).