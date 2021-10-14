بعد مقتل مسنه وسرقة ذهبها .. مطالبة برلمانية بدراسة سيكولوجية من ارتكب تلك الجرائم

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قالت النائب ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، إن جريمة العثور على جثة سيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عاما داخل جوال وملقاة بقطعة أرض فضاء واقعة بشعة اهتزت لها محافظة الفيوم، وذلك لمقتل سيدة مسنة جاوزت الخامسة والثمانين بلا رحمة على يد سيدة وابنتها من أجل قرط ذهبي، مشيرة إلى أن الواقعة تستلزم وقفة جادة لمعرفة أسباب تكرار تلك النوعية من حوادث العنف المبالغ فيها ودراسة سيكولوجية مبررات ودوافع تلك الجرائم الغريبة على مجتمعنا.

وقالت عضو مجلس النواب: "وإذ ندين هذا الحادث الأليم، فإننا نثمن جهود الشرطة في سرعة ضبط الجناة، كما يظهر الحادث أهمية تركيب كاميرات في كل منطقة والتي تساهم في كشف الحقائق وردع المجرمين".

يذكر أن تحريات المباحث توصلت إلى أن جارة المجني عليها هي المتهمة بقتلها بمعاونة أبنائها، بعد أن استدرجوها بحجة تناول الشاي معهم، ثم سرقوا قرطها الذهبي، ونقودها، وقتلوها، ووضعوها بداخل جوال وألقوا جثتها في أرض مهجورة.