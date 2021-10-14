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ضريبة القيمة المضافة ترفع معدل التضخم في

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ضريبة القيمة المضافة ترفع معدل التضخم في السعودية ضريبة القيمة المضافة ترفع معدل التضخم في

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اظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس، أن مؤشر المستهلكين في ارتفع 0.6 % في سبتمبر مقارنة بالعام السابق وزاد 0.2 % على أساس شهري.

وأظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء، أن المعدل السنوي زاد بشكل طفيف مقارنة مع 0.3 % في أغسطس و0.4 % في يوليو.

ويأتي ذلك بالمقارنة مع زيادة 6.2 %في يونيو، وهو آخر شهر تأثر بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15 % في يوليو من العام الماضي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات كانت المحرك الرئيسي لمعدل التضخم في سبتمبر 2021 نظرا لثقلها الكبير في المؤشر (18 بالمئة).

فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.6 % نتيجة زيادة أسعار الخضر 12.5 %، كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن اثنين بالمئة.

وقالت الهيئة “كما سجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة 9.5 % متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 44.9 %”.

المصرى اليوم

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