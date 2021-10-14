رئيس ميناء الإسكندرية: تراجع حركة السفن 30% منذ تطبيق منظومة الإفراج المُسبق

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كشف تقرير لهيئة ميناء الإسكندرية عن انخفاض حركة السفن في أول عشرة أيام من شهر أكتوبر الجاري، حيث انخفضت بنسبة ٣٠℅ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك منذ تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

في الوقت الذي عقدت هيئة الميناء اجتماع لبحث الخطوات التنفيذية للمنظومة الجديدة وحل المشاكل المتعلقة بالتطبيق، وذلك بحضور غرفة ملاحة الإسكندرية وقطاع النقل البحري ومصلحة الجمارك المصرية.

وطالب الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة هيئة ميناء الإسكندرية خلال الاجتماع، من الحضور بالرد عن أسباب إنخفاض حركة السفن خلال 10 أيام من تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI على الموانى المصرية حيث وصل عجز السفن إلى 30 % في ميناء الدخيلة.

وقد أشارت التوكيلات الملاحية أن السبب يرجع في قيام العديد من المستوردين بالتوقف عن شحن البضائع لحين معرفة كيفية التعامل مع منظومة ACI، وفيما يخص الشحنات الصب ورد الينا العديد من الإستفسارات من العديد من المصدرين مترددين في إرسال الشحنة ويحدث رفض فيتم إعادة تصديرها مما يؤدى إلى غرامات كبيرة لاتسطيع التوكيلات الملاحية تحملها.

وشدد «شاهين» على أهمية التواصل مع مسئولي مصلحة الجمارك المصرية وموافاتهم كتابة بالمعوقات والاقتراحات، وكذا التواصل مع مسئولي شركة MTS فيما يخص الاستفسارات الخاصة بمنصة نافذة، مع ترحيب بعقد اللقاءات بالهيئة من اجل وضح الحلول الممكنة لكافة الاطراف تحقيقا للصالح العام .

ومن جانبه طالب وليد بدر الامين العام كلا من ممثلي مصلحة الجمارك وممثلي شركة MTS بالتنسيق مع الغرفة والهيئة لضرورة التنسيق لعقد ورش عمل لكافة أنشطة الشركات أعضاء الغرفة على ان تكون منفصلة لكل نشاط.