رئيس بايرن ميونخ يرفض صفقة هالاند : «لدينا الأفضل منه»

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يدور الصراع في عالم الساحرة المستديرة بين كبار أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية على اسمين محددين الأول هو الفرنسي كيليان مبابي والثاني هو النرويجي إيرلينج هالاند بعد القدرات المدهشة التي كشف عنها اللاعبان.

مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اقترب كثيراً من الرحيل في الموسم المقبل إلى ريال مدريد الإسباني ، ويبقى هالاند هو الذي لم تحسم وجهته الجديدة في ظل ربط اسمه بالكثير من الأندية الكبيرة في أوروبا.

وربطت بعض التقارير في الفترة الماضية بين بايرن ميونخ الألماني وبين إيرلينج هالاند حيث تم وضع العملاق البافاري كوجهة محتملة للمهاجم النرويجي.

ورد رئيس نادي بايرن ميونخ خلال الساعات الماضية على هذه الأنباء مؤكداً عدم نية ناديه التعاقد مع هالاند.

وقال هربرت هاينر: لن ندخل صراع التعاقد مع هالاند الصيف المقبل فلدينا ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم وأكثر من يسجل أهدافاً كل موسم.