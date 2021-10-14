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عبدالعزيز بن سلمان: يجب تنظيم سوق الغاز الطبيعي بشكل مناسب

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عبدالعزيز بن سلمان: يجب تنظيم سوق الغاز الطبيعي بشكل مناسب عبدالعزيز بن سلمان: يجب تنظيم سوق الغاز الطبيعي بشكل مناسب
أسواق الطاقة عليها محاكاة ما قامت به "أوبك+" للمحافظة على الاستقرار

عبدالعزيز بن سلمان: يجب تنظيم سوق الغاز الطبيعي بشكل مناسب

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن أسواق الطاقة الأخرى يجب عليها محاكاة ما قامت به أوبك+ وخبرتها؛ حيث ساهمت في زيادة الاستقرار في سوق النفط.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الطاقة التقليدي" ضمن "أسبوع الطاقة الروسي"، أن أسواق الطاقة شهدت ارتفاعات وقفزات سعرية مختلفة.

وأشار إلى أن قلة المخزون والاستثمارات ونقص التنسيق بين المشترين والبائعين، يضر بسوق الغاز الطبيعي، قائلًا: إذا أردنا تقليل الطاقة التي خلفها كوفيد؛ فإننا نريد عمل ذلك بشكل تدريجي؛ مضيفًا أن السوق الفورية للغاز لا توفر سوقًا مستقرة ويجب أن تنظم بشكل مناسب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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