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قطع الكهرباء عن قريتي البرجاية ودماريس في المنيا لأكثر من 5 ساعات
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الخميس 21 أكتوبر 2021 06:04 صباحاً
الشرطة السودانية تعلن وضع جميع قواتها في حالة استعداد قصوى
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الخميس 21 أكتوبر 2021 06:04 صباحاً
مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة
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الخميس 21 أكتوبر 2021 05:54 صباحاً
هيئة الدواء الأمريكية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون»
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الخميس 21 أكتوبر 2021 05:40 صباحاً
«زي النهارده».. وفاة فايدة كامل 21 أكتوبر 2011
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الخميس 21 أكتوبر 2021 05:25 صباحاً
أحمد حسن مكي يكشف كواليس فشل انضمامه إلى الشرقية للدخان
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الخميس 21 أكتوبر 2021 05:25 صباحاً
بايدن «قلق» من امتلاك الصين صواريخ أسرع من الصوت
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الخميس 21 أكتوبر 2021 05:11 صباحاً
رابطة الأندية تكشف تفاصيل تحديد سعر تذاكر مباريات الدوري الممتاز
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الخميس 21 أكتوبر 2021 04:57 صباحاً
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 241.95 مليون والوفيات 5 ملايين و124626
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الخميس 21 أكتوبر 2021 04:43 صباحاً
حريق مخزن خردة بشارع مضرب الأرز في المنيا
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الخميس 21 أكتوبر 2021 03:47 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مقابلة الرئيس بوتين مع قناة CNBC الأمريكية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 14 أكتوبر 2021 11:22 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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