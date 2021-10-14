أخبار عاجلة

قطع الكهرباء عن قريتي البرجاية ودماريس في المنيا لأكثر من 5 ساعات -
الشرطة السودانية تعلن وضع جميع قواتها في حالة استعداد قصوى -
مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة -
هيئة الدواء الأمريكية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون» -
بايدن «قلق» من امتلاك الصين صواريخ أسرع من الصوت -
رابطة الأندية تكشف تفاصيل تحديد سعر تذاكر مباريات الدوري الممتاز -
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 241.95 مليون والوفيات 5 ملايين و124626 -
حريق مخزن خردة بشارع مضرب الأرز في المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رمضان عبدالرازق وفرقة المرعشلي السورية في احتفالية المولد النبوي بـ«واحد من الناس» السبت

Print
رمضان عبدالرازق وفرقة المرعشلي السورية في احتفالية المولد النبوي بـ«واحد من الناس» السبت رمضان عبدالرازق وفرقة المرعشلي السورية في احتفالية المولد النبوي بـ«واحد من الناس» السبت

لاقتراحات اماكن الخروج

في حلقة دينية خاصة في العاشرة مساء السبت وفي اطار الاحتفال بالمولد النبوي يقدم برنامج "واحد من الناس" احتفالية خاصة بمناسبة المولد النبوي، ويلتقي الدكتور عمرو الليثي بفضيلة الشيخ رمضان عبدالرازق الذي يتحدث عن كيفية الاحتفال الصحيح بالمولد النبوي، وماهي حقوق الرسول علينا وكيف نؤديها بالشكل المثالي..واهم الذكريات المرتبطة بمولد خاتم الانبياء والمرسلين.

وفي الفقرة الثانية نستمع لأجمل الابتهالات الدينية والموشحات الدينية الصوفية من فرقة المرعشلي السورية. وتبث حلقة المولد مع عمرو الليثي في العاشرة مساء السبت المقبل على شاشة الحياة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب

برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب

شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي

محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي

بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح

بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح