رمضان عبدالرازق وفرقة المرعشلي السورية في احتفالية المولد النبوي بـ«واحد من الناس» السبت

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في حلقة دينية خاصة في العاشرة مساء السبت وفي اطار الاحتفال بالمولد النبوي يقدم برنامج "واحد من الناس" احتفالية خاصة بمناسبة المولد النبوي، ويلتقي الدكتور عمرو الليثي بفضيلة الشيخ رمضان عبدالرازق الذي يتحدث عن كيفية الاحتفال الصحيح بالمولد النبوي، وماهي حقوق الرسول علينا وكيف نؤديها بالشكل المثالي..واهم الذكريات المرتبطة بمولد خاتم الانبياء والمرسلين.

وفي الفقرة الثانية نستمع لأجمل الابتهالات الدينية والموشحات الدينية الصوفية من فرقة المرعشلي السورية. وتبث حلقة المولد مع عمرو الليثي في العاشرة مساء السبت المقبل على شاشة الحياة.