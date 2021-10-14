الإعدام يطارد ياسمين رئيس .. نهاية مثيرة للجدل في «60 دقيقة»

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كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل «60 دقيقة» عن جريمة القتل التي انتظرها الجمهور طوال الحلقات الماضية، حيث قتلت ياسمين (ياسمين رئيس) زوجها أدهم (محمود نصر) بينما كان يتفاخر أمامها بالتحرش والاستغلال الجنسي لضحاياه، ارتبكت ياسمين من حديثه، وعندما أتت لها فرصة ضربه استغلتها، ثم انهالت عليه بالضربات حتى سال في دمه ومات.

وبعد الدفاع عنها بالمحكمة، والدعم الذي نالته على منصات السوشال ميديا، إلا أن قرار القاضي جاء بإحالة أوراقها إلى فضيلة المفتي، وتفاجئ العميد يوسف (أحمد رزق) بعدم شعور ياسمين بالندم، ليخبرها أنها نالت ما تستحق وفقًا للقانون، ولكنها أجابت «حتى لو ده القانون، مش هو ده العدل»، لتركها تعد لحظاتها الأخيرة حتى تنفيذ الحكم.

وقبل دقائق من تنفيذ حكم الإعدام، طلبت ياسمين الطلاق من زوجها الذي قتلته، وهو طلب يعتبر الأول من نوعه، فكيف تُطلّق من زوجٍ مقتول، وبعد تواصل العميد يوسف مع بعض الشيوخ للإفتاء، جاء القرار بأنه لا يجوز، ليُنفذ حكم الإعدام، بعدما أخذت ياسمين بثأر جميع من تحرّش بهن.

يذكر أن مسلسل «60 دقيقة» تم بث حلقاته على إحدى المنصات وحقق تفاعلا كبيرا مؤخرا.