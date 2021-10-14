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نائب وزير المالية: انضمام لمؤشر «جى. بى. مورجان» شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري

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نائب وزير المالية: انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري نائب وزير المالية: انضمام لمؤشر «جى. بى. مورجان» شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري

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أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام لمؤشر مؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته، مع تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.

ويُعد الإنضمام أيضًا حسب بيان لوزارة المالية، الخميس، بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصرى، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»؛ لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٤ مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر ١،٨٥٪.

المصرى اليوم

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