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مدير إدارة العريش التعليمية: انتظام الدراسة في جميع مدارس المدينة (صور)

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مدير إدارة العريش التعليمية: انتظام الدراسة في جميع مدارس المدينة (صور) مدير إدارة العريش التعليمية: انتظام الدراسة في جميع مدارس المدينة (صور)

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أكدت مني أبوالمعاطي، مدير إدارة العريش التعليمية، على انتظام الدراسة في مختلف مدارس إدارة العريش التعليمية، سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية العامة والفنية.

وأشارت أبوالمعاطي، خلال جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة في مدرستي عمرو بن العاص الإبتدائية وعمرو بن العاص الإعدادية بنين بالعريش، الخيمس، إلى ارتفاع نسبة الحضور بين طلبة المدارس.

وشددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الحراري على الطلاب خلال الدخول إلى المدارس وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطهير الفصول الدراسية.

رافق مدير عام الادارة خلال جولتها التفقدية، وليد الشريف مدير التعليم الابتدائي، وخالد حماد مسؤول أمن الإدارة، وطارق سويلم مدير تنسيق الابتدائي، وأحمد علاء متابعة مكتب المدير العام.

انتظام الدراسة في مدارس العريش
انتظام الدراسة في مدارس العريش
انتظام الدراسة في مدارس العريش
انتظام الدراسة في مدارس العريش
انتظام الدراسة في مدارس العريش
انتظام الدراسة في مدارس العريش
انتظام الدراسة في مدارس العريش

المصرى اليوم

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