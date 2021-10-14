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عضو «تعليم الشيوخ»: قرارات الوزارة بحاجة لدراسة أكثر قبل إعلانها للرأي العام

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عضو «تعليم الشيوخ»: قرارات الوزارة بحاجة لدراسة أكثر قبل إعلانها للرأي العام عضو «تعليم الشيوخ»: قرارات الوزارة بحاجة لدراسة أكثر قبل إعلانها للرأي العام

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قالت النائبة راجية الفقى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرارات وزراة التربية والتعليم بشأن وضع ضوابط بالمدارس، بحاجة للمناقشة وإيجاد حلول جذرية فيما يتعلق بالكثافة الطلابية للتلاميذ في الفصول.

وشددت «الفقي» في تصريحات صحفية، الخيمس، على «عدم ترك الأمر إلى مديرى المديريات، واضافت في بيان لها أن بها 58 ألف مدرسة تستقبل 25 مليون طالب، مما يؤكد أن مشكلة الكثافة الطلابية مشكلة عامة، تحتاج إلى إيجاد حلول جذرية من الوزارة بشكل مباشر، لافتة إلى أن قرارات وزارة التربية والتعليم في حاجة إلى دراسة أكثر من قبل أن اعلانها للرأي العام».

وأضافت النائبة أن «الدولة تبذل مجهوداً ملحوظ في تطوير المناهج التعليمية، مؤكدة أن ذلك يتطلب مدرس له مواصفات وكفاءةخاصة، لأن رسالة المدرس أعمق وأهم في ظل تطوير المناهج، مثمنة المجهود الذي تبذله وزارة التربية والتعليم في النهوض بالعملية التعليمة وعناصرها المختلفة، ولكن لا يمكن التركيز على بعض العناصر وتجاهل أخرى كون ذلك يضر بالمجهودات التي تبذل».

المصرى اليوم

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