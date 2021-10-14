بالأسماء..تسليم عقود تمليك أراضي أملاك الدولة للمستحقين في دسوق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، عقود تقنين أراضي للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وقام بتسليم العقود لكل من :

1- خيرى على عبدالعزيز ورد بمساحة 26.17 م القطعة 31 حوض كوم النص نمرة 61 كوم النص دسوق

2- زكريا السيد عبدالكريم محمد عبدالملك بمساحة 731.35 م ببرية العجوزين مركز دسوق

3- محمود السيد عبدالكريم عبدالملك بمساحة 718.50 م بربة العجوزين، دسوق

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة لتسليمها للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وقال رئيس مركز ومدينة دسوق بأن اجمالى العقود التي تم تسلميها حتى الان عدد 96 عقد تقين أملاك دولة ،والتى تعد انجاز بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين. لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

دسوق

دسوق