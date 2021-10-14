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«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب تزور كبار السن بمنطقة الكرنك

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«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب تزور كبار السن بمنطقة الكرنك «الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب تزور كبار السن بمنطقة الكرنك

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اعلنت الرعاية الصحية بالأقصر، أنه استمرارا للزيارات المنزلية ضمن مباردة (طرق الأبواب)، للاطمئنان على صحة كبار السن بمختلف مناطق المحافظة، ومنها زيارة كبار السن والأمراض المزمنة بمنطقة الكرنك شرق الأقصر .

توجه فريق من إدارة التسويق والمبادرات بفرع الأقصر، إلى منازل كبار السن بمنطقة الكرنك، وذلك بالتعاون مع إدارة الرعاية الأولية وإدارة رضاء المنتفعين، حيث أجرى الفريق القائم على الزيارة فحوصات لقياس الضغط، ونسبة السكر في الدم، للاطمئنان على المسنين بالمنطقة .

ووجه الفريق أهالي كبار السن إلى ضرورة المتابعة الدورية، بوحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لصرف العلاج اللازم لهم، وضرورة أخذ جرعات العلاج وفقاً لتوجيهات طبيب الأسرة المتابع للحالة الصحية لكبار السن.

المصرى اليوم

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