وفد سوداني يزور مصلحة الضرائب لتعزيز التعاون المشترك

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أعلن رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، عن زيارة وفد سودانى للمصلحة والقيام بجولات لعدد من المنشآت والمراكز الضريبية، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

والتقى عبدالقادر، حسب بيان للمصلحة – الخميس – خلال الزيارة كل من محمد على مصطفى، الأمين العام لديوان الضرائب بجمهورية السودان، والدكتورة هناء بشيرنورالدين، مدير مركز كبارالممولين السودانى، وممثلي الأمم المتحدة.

ونظمت المصلحة وفقا للبيان برنامج تدريبي للوفد السوداني حول الفحص الضريبي لنشاط البترول دخل وقيمة مضافة على مدارخمسة أيام، ويعد البرنامج الثاني ضمن سلسلة برامج تدريبية بالتعاون مع ديوان الضرائب في السودان، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ومكتب شمال أفريقيا، موضحا أن البرنامج الاول تضمن نشاط الاتصالات، ومن المقررتنظيم برنامج تدريبي خلال نوفمبروآخرديسمبرالمقبل حول الأنشطة المختلفة.

وأكد عبدالقادرأن زيارة الوفد السوداني لمصلحة الضرائب تأتي في إطارتوجيهات وزارة المالية بتعزيز العلاقات والتعاون مع أشقائنا في السودان وتقديم كل أوجه الدعم وفي جميع الملفات ذات العلاقة بالضرائب وغيرها، مشيرًا إلى أن كل الخبرات والإمكانيات ستكون متاحة للجانب السوداني، لنقل التجربة المصرية في تطويروميكنة المنظومة الضريبية بما يتوافق مع رؤية مصرللتحول الرقمي في ٢٠٣٠ وذلك حتى يكون التعاون مثمرا وفعالا.

وتناول تدريب الوفد السوداني المعالجات المحاسبية وقوائم مالية لنشاط البترول، المشكلات الضريبية لنشاط البترول، كيفية الفحص الضريبي للقوائم المالية لشركات البترول، والمهارات الفنية لفحص القوائم المالية في ضوء قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، نشاط قطاع البترول ومراحل الفحص في ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والمهارات الفنية والمعالجة الضريبية لنشاط البحث ونشاط التكرير، المعالجة الضريبية والمهارات الفنية لفحص القوائم المالية في ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة «، هذا بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل وتطبيقات عملية للفحص الضريبي لنشاط البترول قيمة مضافة ودخل .

وقام الوفد السوداني خلال زيارته بجولات ميدانية بمصلحة الضرائب لمتابعة مشروعات الميكنة، وتفقد مراكز كبارومتوسطي الممولين.

واستعرض الوفد عرض تقديمي عن المراكز الضريبية، ومشروعات التطويروالميكنة التي شهدتها مثل منظومة الاقرارات الإلكترونية ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي تسهم في توفيرالمعلومات الدقيقه والفورية والتي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتساعد في حصرالمجتمع الضريبي بشكل أكثردقة وتحصيل مستحقات الدولة، وتبسيط الاجراءات، وميكنتها لضمان التيسيرعلي الممولين باعتبارهم شركاء التنمية، كما استعرض الوفد إجراءات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية .