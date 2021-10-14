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«تعليم قنا» في المركز الأول بمسابقات النشاط الصيفي للتربية الموسيقية

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«تعليم قنا» في المركز الأول بمسابقات النشاط الصيفي للتربية الموسيقية «تعليم قنا» في المركز الأول بمسابقات النشاط الصيفي للتربية الموسيقية

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أعلن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن المديرية قد أحرزت المركز الأول في مسابقة الغناء الفردي ضمن مسابقات النشاط الصيفي للتربية الموسيقية التي نظمها مكتب مدير عام تنمية مادة التربية الموسيقية بالوزارة خلال صيف 2021، مشيراً إلى أن طالبات قنا قد أحرزن ثلاث مراكز من بين خمسة عشر مركزا أعلنتها لجنة التحكيم.

وجه مدير تعليم قنا التهنئة إلى الطالبة رانسي رأفت منير (إدارة نجع حمادى التعليمية) لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالمرحلة الابتدائية، كما وجه التهنئة إلى الطالبة فرونيكا اشرف كامل ( إدارة قنا التعليمية ) والتي حصلت على المركز الثالث في مسابقات المرحلة الإعدادية، كما حصلت الطالبة ضحى عبدالرحمن محمود على المركز الرابع في نفس المسابقة للمرحلة الإعدادية.

أشاد خالد بدور أسر الطالبات والمعلمات المشرفات والتوجيه الداعم للنشاط، كما أكد أن الانشطة التربوية تسهم في تكوين عادات ومهارات وقيم لازمة لمواصلة التعليم، كما أن الطلاب الذين يشاركون في النشاط الفني أو الرياضي أو الاجتماعي لديهم قدرة على الإنجاز الأكاديمي والسعي نحو التميز في نواحي شتى .

المصرى اليوم

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