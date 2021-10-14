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توقعت إدارة الأرصاد الجوية الأدرنية أن تكون الأجواء معتدلة في بعض مناطق الأردن وحارة في مناطق أخرى.

وأعلنت إدارة الأرصاد توقعات حالة الطقس في الأردن اليوم وتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في الأردن حتى يوم السبت المقبل الموافق 14-10-2021.

تتوقع الأرصاد الجوية الأردنية أن تسود أجواء معتدلة في أغلب المناطق في دولة الأردن خلال ساعات النهار.

وتكون الأجواء حارة ودرجات الحرارة مرتفعة نسبيًا في الأغوار والعقبة والبحر الميت.

ويستمر ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية ومتوسطة .

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة خلال حالة الطقس اليوم في الأردن.

حالة الطقس الجمعة 15-10-2021

تتوقع الأرصاد أن تكون الأجواء معتدلة الحرارة على أغلب أنحاء الأردن.

وتظل الأجواء حارة في العقبة والبادية الأغوار والبحر الميت.

وتتكون الغيوم في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من الأردن على ارتفاعات عالية ومتوسطة.

واتجاه الرياح يكون شمالي غربي وتكون معتدلة السرعة.

حالة الطقس يوم السبت 16-10-2021

تستمر الأجواء على أغلب أنحاء الأردن معتدلة الحرارة، بينما تكون حارة في العقبة الأغوار والبحر الميت.

وتتكون الغيوم على ارتفاعات عالية ومتوسطة، ويظل اتجاه الرياح شمالي غربي معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في الأردن حتى يوم السبت 16-10-2021

تتوقع إدارة الأرصاد الجوية الأردنية أن تكون درجات الحرارة في عمان اليوم الخميس 30ْ-20ْ.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في اربد اليوم الخميس 30-20ْ.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في العقبة اليوم الخميس 36ْ-23ْ.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في عجلون اليوم الخميس 26-16ْ.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في جرش اليوم الخميس 26-19ْ.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في المفرق اليوم الخميس 29-17ْ.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الزرقاء اليوم الخميس 31-21ْ.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في البلقاء اليوم الخميس 28-19ْ.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في مادبا اليوم الخميس 31-18ْ.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في الكرك اليوم الخميس 29-16.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الطفيلة اليوم الخميس 27-17ْ.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في معان اليوم الخميس 31-18ْ.

ويمكن معرفة درجات الحرارة في موقعك بدولة الأردن حتى يوم السبت من خلال الفيديو التالي:

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