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تسبب حادث مرورى فى مصرع وإصابة 8 اشخاص فى تصادم وقع بين ،سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالكيلو 70 بطريق مصر الفيوم الصحراوى تم نقل الجثة والمصابين إلى الهرم واليوم الواحد والشيخ زايد .

تلقت غرفت المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين بالكيلو 70 بطريق مصر الفيوم الصحراوى ،انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف، بالمعاينة تبين تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل وأسفر الحادث عن وفاة مسن ، وإصابة 7 آخرين بينهم أمين شرطة، وتم نقلهم لمستشفيات الهرم واليوم الواحد والشيخ زايد لتلقى العلاج وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة الطريق.