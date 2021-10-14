العثور على جثة شاب سوداني داخل منزل مهجور بقنا

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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، الخميس، على جثة شاب سوداني دون وجود أي إصابات ظاهرية عليها، داخل منزل بنجع الزعير الصحراوي، قرية العقب في قوص بمحافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل منزل بنجع الزعير الصحراوي

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لشاب سوداني الجنسية يُدعى عبيد عبدالله فضل، 22 عامًا، لا يوجد به أي إصابات ظاهرية فتم معاينة الجثة من قبل النيابة وتقرر نقلها إلى مشرحة المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.