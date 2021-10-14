أخبار عاجلة

قطع الكهرباء عن قريتي البرجاية ودماريس في المنيا لأكثر من 5 ساعات -
الشرطة السودانية تعلن وضع جميع قواتها في حالة استعداد قصوى -
مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة -
هيئة الدواء الأمريكية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون» -
«زي النهارده».. وفاة فايدة كامل 21 أكتوبر 2011 -
أحمد حسن مكي يكشف كواليس فشل انضمامه إلى الشرقية للدخان -
رابطة الأندية تكشف تفاصيل تحديد سعر تذاكر مباريات الدوري الممتاز -
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 241.95 مليون والوفيات 5 ملايين و124626 -
حريق مخزن خردة بشارع مضرب الأرز في المنيا -
محمد صلاح: لاعبو الأهلي يلعبون بدون روح.. وعلاقاتهم مع موسيماني «سيئة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

Print
بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها

أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

استقبل تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء؛ حيث نقل سموه، لأمير دولة قطر، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

فيما حمّل الشيخ تميم بن حمد، الأمير تركي بن محمد بن فهد، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد حفظهما الله، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومن الجانب القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انطلق بافتتاح تاريخي.. تعرَّف على أبرز الفعاليات بموسم الرياض

انطلق بافتتاح تاريخي.. تعرَّف على أبرز الفعاليات بموسم الرياض

4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

منها فقدان الوزن.. طبيبة تكشف فوائد مذهلة للتين المجفف

منها فقدان الوزن.. طبيبة تكشف فوائد مذهلة للتين المجفف

رئيس الوزراء اليمني: اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف

رئيس الوزراء اليمني: اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف