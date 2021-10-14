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شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، 14 أكتوبر 2021، ارتفاعا متواصلا على مدار 24 ساعة محققة قفزة كبيرة في الأسعار حيث ارتفع سعر الذهب عالميا في البورصة بقيم كبيرة تصل غلى 35 دولارا للأوقية، بسبب تأكيدات التضخم في أكبر اقتصاديات العالم، وارتفع سعر الذهب في مصر في استجابة للارتفاع العالمى وارتفع بقيمة تراوح مابين 8 إلى 10 جنيهات للجرام الواحدواحد للجرام، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا 780 جنيها.

تقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، ومؤشرات صعوده أو هبوطه لإيضاح الرؤية أمام المواطنين راغبى الشراء أو البيع أو التداول، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطًا من 891 إلى 892 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 780 إلى 781 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 669 إلى 670 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6240 إلى 6248 جنيهًا.

واصلت أسعار الذهب عالميا صباح اليوم، ارتفاعها الذي بدأ بالأمس عقب صدور مؤشر أسعار المستهلكين والذى أكد على مخاوف التضخم الركودى في الإقتصاد الأمريكى، حيث أكد مؤشر المستهلكين ارتفاعا بقيمة 5.4% في العام المنتهى في سبتمبر مع تخفيض البنك الدولى توقعاته للنمو العالمى لعاد 2021 إلى 5.9%

ويترقب سعر الذهب اليوم صدور عدد من البيانات الاقتصادية المؤثرة أهمها :

1- إعلان مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة

2- وإعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

3- التغير في التوظيف ومعدل البطالة في استراليا

4- مؤشر أسعار المستهلكين في الصين

شهدت اسعار الذهب في أسواق المال، صباح اليوم، تذبذب طفيف في الأسعار ولطنها ظلت مرتفعة عن الأمس، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير 793.17 جنيها وكان صباح الأمس 778.50 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة» 1،794.73$ وكانت صباح الأمس 1,761.23 $ .

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