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جراحة ناجحة للاعب نادي "الجيل" في مستشفى سليمان الحبيب

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جراحة ناجحة للاعب نادي "الجيل" في مستشفى سليمان الحبيب جراحة ناجحة للاعب نادي "الجيل" في مستشفى سليمان الحبيب
بعد تعرّضه لإصابة بالعضلة الضامة في الفخذ اليمنى خلال لقاء ودي

جراحة ناجحة للاعب نادي

أجرى الكابتن مبارك حسين الدوسري لاعب خط الوسط بالفريق الأول في نادي "الجيل" لكرة القدم عملية ناجحة في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، على يد البروفسور الدكتور سالم الزهراني استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية، لعلاج الإصابة التي تعرض لها اللاعب بالعضلة الضامة في الفخذ اليمنى خلال المباراة الودية التي جمعت بين ناديي الجيل والشعلة.

وأوضح الكابتن مبارك أن العملية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد ومثوله للشفاء. معرباً عن جزيل شكره وسعادته الكبيرة لتلقي العلاج على يد البروفيسور سالم الزهراني بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان. كما أكد أنه سيعود للملاعب خلال 4 أسابيع، بعد إخضاعه لبرنامج تأهيل طبي وعلاج الطبيعي في مقر النادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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