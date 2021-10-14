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إلغاء إجازة السبت وتقسيم الأسبوع مناصفة.. مقترح بالشيوخ لحل أزمة كثافة الفصول بالمدارس

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إلغاء إجازة السبت وتقسيم الأسبوع مناصفة.. مقترح بالشيوخ لحل أزمة كثافة الفصول بالمدارس إلغاء إجازة السبت وتقسيم الأسبوع مناصفة.. مقترح بالشيوخ لحل أزمة كثافة الفصول بالمدارس

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قدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهوري، اقتراحًا برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الشيوخ موجهًا إلى وزير التربية والتعليم بشأن تقليص كثافة الفصول والتي تصل ١٢٠ و١٣٠ طالبًا بالفصل إلى النصف دون اللجوء لنظام الفترتين صباحًا ومساء غير المُجدي للمعلم والطالب.

وقال عمارة في بيان له إنه في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية فإنه سيتعذر تطبيقها في ظل تلك الكثافات العالية داخل الفصول ونعلم مدى الجهد الذي يبذل من الوزارة للارتقاء بمستوى أولادنا، ولحل هذه المشكلة في ظل جائحة كورونا والمحافظة على الإجراءات الإحترازية فإن المشاع الذي يطبق هو طرح فكرة الفترتين فكيف للمعلم أن يستمر في العمل من الساعة السابعة صباحًا إلى الخامسة مساء، بخلاف ضعف قدرة الطالب على الاستيعاب بعد فترة الظهيرة وهذا ما أثبتته التجارب السابقة والتي أثرت بالسلب على كثير من الطلبة إبان تطبيق نظام الفترتين.

وتقوم فلسفة ذلك الاقتراح برغبة للمدارس ذات الكثافة العالية على إلغاء إجازة السبت وتقسيم الأسبوع مناصفة وتوزيع الطلاب بنظام اليوم واليوم ومن ثم ستقل كثافة الفصول إلى النصف دون اللجوء لنظام الفترتين المرهق لكل من الطالب والمعلم والأسرة، فماذا لو أن هناك أسرة عاملة وأولادها على فترتين مختلفتين صباحًا ومساء.

المصرى اليوم

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