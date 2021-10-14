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7 آلاف شنطة مدرسية للأيتام وذوي الهمم بمدارس شمال سيناء

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7 آلاف شنطة مدرسية للأيتام وذوي الهمم بمدارس شمال سيناء 7 آلاف شنطة مدرسية للأيتام وذوي الهمم بمدارس شمال سيناء

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم، عن وصول دفعة من الشنط المدرسية مقدمة من الأزهر الشريف، إلى محافظة شمال سيناء، لتوزيعها على الطلبة الأيتام وذوي الهمم في مختلف مدارس المحافظة.

وقالت حنان المداح، مدير عام الشؤون التنفيذية، إنه وصل للمحافظة سبعة آلاف شنطة، أربعة عشر ألف كشكول ٦٠ ورقة، سبعة آلاف كشكول ٨٠ورقة، سبعة آلاف مقلمه، أربعة عشر ألف قلم جاف، أربعة عشر ألف قلم رصاص، سبعة آلاف مسطرة وأستيكة مدرسية.

أضافت المداح، أنه ستتم عملية التوزيع على الطلاب المستهدفين بإشراف مدير الشؤون التنفيذية، وإدارة المشاركة المجتمعية بقيادة جمال الحجاوى مدير إدارة المشاركة المجتمعية وتوجيه عام التربية الاجتماعية بقيادة ايمان الخليلى موجه عام التربية الاجتماعية.

وتوجهت بجزيل الشكر والتقدير إلى فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على الإهداء المقدم إلى طلاب مدارس شمال سيناء .

المصرى اليوم

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