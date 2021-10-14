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طلب إحاطة بالنواب لإنشاء مجمع مدارس تجريبية بأسيوط

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طلب إحاطة بالنواب لإنشاء مجمع مدارس تجريبية بأسيوط طلب إحاطة بالنواب لإنشاء مجمع مدارس تجريبية بأسيوط

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تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية بشأن ضرورة إنشاء مجمع مدارس تجريبية بقطعة أرض تابعة لأملاك الدولة، مشيرا إلى أن قطعة الأرض تقع داخل الحيز العمرانى ومحاطة بالمباني السكنية من جميع الجهات، وتابعة للإرشاد الزراعى وغير مستغلة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن طلبه يهدف إلى القضاء على ارتفاع الكثافة الطلابية في بالمدارس وكذلك لإقامة منشآت خدمية أخرى لخدمة الأهالى مثل مركز للشرطة، ملعب لنادى القوصية ومجمع خدمات حكومية، وتابع: نظرا لانه لا يوجد بالمدينة قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة غير هذه القطعة ويجب أن يتم استغلالها لخدمة أهالى المدينة.

وطالب النائب، رئيس مجلس النواب بإحالة الطلب لمناقشته بالجلسة العامة، مشيرا إلى أنها الأداة البرلمانية الخامسة في هذا الشأن منذ الفصل التشريعى السابق.

المصرى اليوم

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