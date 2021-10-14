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"ألكسندر نوفاك": سوق النفط قد تتعافى بالكامل بنهاية 2022

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"ألكسندر نوفاك": سوق النفط قد تتعافى بالكامل بنهاية 2022 "ألكسندر نوفاك": سوق النفط قد تتعافى بالكامل بنهاية 2022
الطلب على النفط خلال العام الحالي سوف ينمو 6 ملايين برميل يوميًّا

يتوقع "ألكسندر نوفاك" نائب رئيس الوزراء الروسي، أن سوق النفط قد تتعافى بالكامل بحلول نهاية عام 2022؛ وفقًا لما نقلته "رويترز".

كما يرى أن الطلب على النفط خلال العام الحالي سوف ينمو 6 ملايين برميل يوميًّا؛ مشيرًا إلى أن الطلب على النفط قد يهبط في الشتاء.

بينما لا يتوقع "نوفاك" حدوث تقلبات في سوق النفط، وأشار إلى أن النفط الحالية تعكس حال السوق.

وأضاف أيضًا أن ليس لديها مشكلة في رفع إنتاج النفط، وأنها سوف تنتج 9.9 ملايين برميل يوميًّا خلال أكتوبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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