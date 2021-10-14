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أحمد نوتردام أحدث أفلام شاهد vip .. تعرف على موعد عرضه

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أحمد نوتردام أحدث أفلام شاهد vip .. تعرف على موعد عرضه أحمد نوتردام أحدث أفلام شاهد vip .. تعرف على موعد عرضه

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تقدّم منصة «شاهد VIP» لمشاهديها في شهر أكتوبر أحدث العروض السينمائية والمسرحية العربية تحت «عروض شاهد الأولى»، وذلك مع فيلميّ «أش مان» بطولة بشار الجراف، مباشرةً بعد عرضه في دور السينما. وفيلم «أحمد نوتردام» بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي، مباشرةً بعد عرضه في دور السينما. إضافةً إلى مسرحية «جناب الماما» بطولة النجمة الهام الفضالة في أول عرض على الشاشة.

تدور أحداث الفيلم العائلي الكوميدي «أش مان»، القادم إلى منصة «شاهد VIP» مباشرةً بعد عرضه في السينما، حول أول بطل خليحي يتمتع بقوة خارقة، يواجه عصابة من الأشرار بعد أن يكتسب قوته نتيجة تجربة علمية. يشارك البطولة إلى جانب بشار الجراف، إلهام على، لولوة الملا، حسن ابراهيم، روان العلي، أحمد حمدي، سامي مهاوش، وآخرين. ومن إخراج عباس اليوسفي.

وفي الفيلم الكوميدي «أحمد نوتردام»، تقع عدة جرائم قتل واختطاف يظهر تأثّر المجرم فيها بشخصية أحدب نوتردام المعروفة، ضمن أجواء من الكوميديا والتشويق. الفيلم من بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، وإخراج محمود كريم.

وعلى صعيد المسرح، تطل النجمة الهام فضالة على منصة «شاهد VIP» في مسرحية «جناب الماما» ضمن أول عرض للمسرحية على الشاشة، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما والكوميديا الكويتية، وإخراج محمد جمال الشطي.

تًعرض مسرحية «جناب الماما» على منصة «شاهد VIP» من «عروض شاهد الأولى» الآن
يُعرض فيلم «أش مان» على منصة «شاهد VIP» من «عروض شاهد الأولى» في 29 أكتوبر 2021
يُعرض فيلم «أحمد نوتردام» على منصة «شاهد VIP» من «عروض شاهد الأولى» في 15 أكتوبر 2021

المصرى اليوم

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