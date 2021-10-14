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مناورات بحرية مشتركة بين والصين في بحر اليابان

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مناورات بحرية مشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان مناورات بحرية مشتركة بين والصين في بحر اليابان

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انطلقت المناورات البحرية المشتركة بين والصين، الخميس، وتتدرب أطقم السفن الحربية للبلدين على مناورات تكتيكية وتدابير مضادة للألغام للمجموعات البحرية، وتعقب غواصات العدو الافتراضية.

وحسب وكالة تاس، أفاد المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي، الخميس، أن البحريتين الروسية والصينية بدأتا مناورات بحرية ثنائية في بحر اليابان.

وقال المكتب الصحفي في بيان إن «المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة في البحر 2021 تجري في بحر اليابان في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر».

وتشمل المعدات البحرية الروسية المشاركة في التدريبات سفينة حربية كبيرة مضادة للغواصات «الأدميرال بانتيلييف»، و«the Project 877»submarine Ust-Bolsheretsk.

وتشمل السفن الحربية الصينية المشاركة في المناورات البحرية المدمرتين «كونمينغ ونانتشانغ» والفرقاطات «تشينتشو» و«لوتشو» وكذلك غواصة تعمل بالديزل وسفينة إمداد وسفينة إنقاذ. ووصلت مجموعة من السفن الحربية الصينية إلى موقع الإرساء في خليج بطرس الأكبر في 13 أكتوبر.

وذكر البيان أن 12 طائرة وطائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية يشاركون في التدريبات.

وفي سياق مناوراتهم المشتركة، ستمارس أطقم السفن الحربية من كلا البلدين مناورات تكتيكية مشتركة وإجراءات مضادة للألغام للمجموعات البحرية وستقوم أيضًا بإطلاق نيران المدفعية على الأهداف البحرية، ومطاردة غواصة عدو مفترض وصدها في المنطقة المحددة.

المصرى اليوم

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