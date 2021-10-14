«زراعة الإسكندرية»: الري بالتنقيط يساهم في استفادة المحاصيل بنسبة ٩٥% من المياه مقابل 65% للرش و35% للغمر (صور)

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أطلق مجلس الإعلام الريفي في الاسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية ورئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، بالتعاون مع معهد بحوث الهندسة الوراثية بجامعة مدينة السادات وكلية الزراعة سابا باشا ومركز بحوث الحيوان، قافلة إرشادية شاملة الغربنيات ببرج العرب، لتوعية المزارعين.

وشارك في القافلة، الدكتور إبراهيم موسى، أستاذ دكتور بمعهد بحوث الهندسة الوراثية، حيث تحدث مع المزارعين عن أهم مشاكل المياه في المنطقة ومشاكل مياة الآبار وأهمها مشكلة الملوحة الزائد، وكيفية حل هذة المشكلة من خلال مقترح عمل وحدات معالجة المياه عن طريق التجمعات الزراعية بين المزارعين لتقليل التكلفة على كل فرد.

كما قام بتحليل المياه الجوفية وتحديد نسبة الملوحة في أكثر من عينه، وتراوحت ما بين ٤٥٠٠ إلى ٥٥٠٠ وحده وكذلك الـPH للمياة بمتوسط ٨،وقام بترشيح المحاصيل المناسبة لنسبة الملوحة العالية لتفادي هذة المشكلة ومنها (الشعير،بنجر السكر،الذرة الرفيعة)، فضلا عن تحليل مياة الشرب بالمنطقة لتحديد إذا كان هناك حاجة لإستخدام فلاتر المياة أم لا وكانت النسبة ٥٠٠ وحدة وأوصى بإستخدام فلاتر الثلاث مراحل فقط.

كما إستضافت القافلة أيضاً الدكتور محمد عبدالجواد،أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة سابا باشا، حيث تحدث عن الذرة الرفيعة ومميزاتها من حيث تحملها لقلة المياه والملوحة المرتفعة بحيث تتناسب مع الظروف البيئة والمياه من حيث قلة حجم الورقة، وعدد الثغور الموجودة على الورق وكذلك الجذور التي تستطيع شد أكبر نسبة من مياة التربة مقارنة بالأصناف الأخرى، كما تحدث أيضا حول القمح كمحصول استراتيجي وعن متوسط الإنتاج والمطلوب والإستهلاك اليومى وكذلك كيفية سد الفجوة من خلال اما التوسع الافقى بزيادة الرقعة المنزرعة أو التوسع الرأسي من خلال زيادة الإنتاجية.

وأوصى المشاركون، باختيار نوع تقاوى موصى به من مكان موثوق به، والتبكير في التخلص من المحصول السابق، واستخدام السماد العضوى على الأرض قبل الحرث بواقع ٢٠ متر الفدان، واستخدام من ٢٥٠ إلى ٣٥٠ كيلو جرام سماد سوبر، وحرث الأرض قبل الزراعة للتأكد من التخلص من كافة الحشائش، وإختبار نسبة الإنبات للتأكد من سلامة التقاوى، وإختيار نوع الزراعة المناسب، واختيار ميعاد مناسب للزراعة من ١١/١٠ الى١١/٢٥ لتجنب مشاكل التبكير أو التأخير في الزراعة، وإضافة السماد الأزوتى على ثلاث دفعات.

كما تطرق المتحدثون للحديث عن المشاكل والأمراض التي تظهر في المحصول وكيفية علاجها، موضحين عدد الريات وكمية المياة المناسبة للمحصول وكذلك افضل طرق الرى للتقليل من مياة الري والفاقد وكان الرى بالتنقيط افضل الطرق بنسبة استفادة ٨٥ إلى ٩٥% من المياة، وكذلك بنسبة زيادة في المحصول ١٠الى ١٥٪ يلية الرى بالرش، بنسبة ٦٥٪ واضعفهم الرى بالغمر بنسبة ٣٥٪.

كما إستضافت القافلة أيضاً الدكتور سعيد حماد أستاذ دكتور بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى ببرج العرب، وتحدث مع المزارعين عن طريقة عمل السيلاج من الذرة الرفيعة للتغلب على مشكلة فقدان المحصول بسبب العصافير وفوائد السيلاج، وكذلك تحدث عن الخدمات التي يقدمها المعهد من توفير سلالات مختلفة من الأغنام والماعز والأرانب وكذلك التلقيح الطبيعى في الأغنام والماعز .

وحضر القافله أيضاً المهندس أنور شعيب أخصائي المحاصيل بإدارة الإرشاد بمديرية الزراعة وتحدث مع المزارعين عن أهم المشاكل الموجودة في المنطقة الخاصة بهم .

أعد ونظم القافلة الدكتورة صافيناز محمود عبدالعظيم، مسؤولة الإعلام الريفي والمهندسة هبة صبحي مهندسة الإعلام الريفي بالمديرية.

"زراعة الإسكندرية": الرى بالتنقيط يساهم في استفادة المحاصيل بنسبة ٩٥% من المياه مقابل 65% للرش و35% للغمر (صور)

"زراعة الإسكندرية": الرى بالتنقيط يساهم في استفادة المحاصيل بنسبة ٩٥% من المياه مقابل 65% للرش و35% للغمر (صور)

"زراعة الإسكندرية": الرى بالتنقيط يساهم في استفادة المحاصيل بنسبة ٩٥% من المياه مقابل 65% للرش و35% للغمر (صور)

"زراعة الإسكندرية": الرى بالتنقيط يساهم في استفادة المحاصيل بنسبة ٩٥% من المياه مقابل 65% للرش و35% للغمر (صور)

"زراعة الإسكندرية": الرى بالتنقيط يساهم في استفادة المحاصيل بنسبة ٩٥% من المياه مقابل 65% للرش و35% للغمر (صور)

"زراعة الإسكندرية": الرى بالتنقيط يساهم في استفادة المحاصيل بنسبة ٩٥% من المياه مقابل 65% للرش و35% للغمر (صور)

"زراعة الإسكندرية": الرى بالتنقيط يساهم في استفادة المحاصيل بنسبة ٩٥% من المياه مقابل 65% للرش و35% للغمر (صور)