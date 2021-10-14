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أكاديمية وهمية لمنح شهادات علمية مزورة بالدقهلية

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أكاديمية وهمية لمنح شهادات علمية مزورة بالدقهلية أكاديمية وهمية لمنح شهادات علمية مزورة بالدقهلية

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تمكن ضباط الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد نشاط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" فى أول المنصورة بالدقهلية وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، وشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، وقد تمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف مقر الأكاديمية ، وأمكن ضبط المتهم ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (شهادات ونماذج وملفات خاصة بالأكاديمية – بيانات نجاح ونماذج إجابات وإمتحانات بأسماء مختلفة – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية – 3 دفتر إيصالات تحصيل نقود - مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

المصرى اليوم

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