ضبط متهم بإدارة كيان تعليمى يمنح شهادات دراسية مزورة بالمقطم

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط حد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" بالمقطم بالقاهرة ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات تخرج معتمدة من الجهات المعنية "على خلاف الحقيقة" فى مجال الضيافة الجوية بزعم منح الدارسين ، شهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

تم إستهداف مقر الأكاديمية ، وأمكن ضبط المتهم، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (مجموعة من الأجهزة والأدوات الخاصة بالتدريب – طلبات إلتحاق بالأكاديمية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية – دفاتر إيصالات إستلام نقدية تفيد تلقيه مبالغ مالية من الدارسين بلغ إجماليها 450 ألف جنيه – إعلانات ورقية عن الأكاديمية) وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.