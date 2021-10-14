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بـ44 درجة.. "المسند": مكة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة في العالم

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بـ44 درجة.. "المسند": مكة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة في العالم بـ44 درجة.. "المسند": مكة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة في العالم
استقرار عامّ.. نهار حارّ إلى معتدل وليل صحو وبارد شمالًا وهطولات هنا

بـ44 درجة..

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند: إن مكة "عرفات" وجدة، احتلتا أمس المركز الأول في قائمة أعلى درجة مسجلة في العالم بـ44 درجة.

وتوقع في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، أن يشهد اليومُ استقرارًا جويًّا عامًّا.. نهار حار إلى معتدل ومشمس، وليل صحو ومعتدل إلى بارد في أقصى الشمال وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وسحب عابرة قد يهطل منها زخات خفيفة نواحي طريف والقريات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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