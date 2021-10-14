الانتهاء من ترميم الواجهة الخارجية لمقر احتفال مهرجان الجونة السينمائي بنسبة١٠٠%

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي أن عمليات إصلاح وترميم التلفيات والأضرار التي لحقت بالواجهة الخارجية لمنطقة الاحتفالات انتهت بنسبة ١٠٠% وتم إزالة آثار الحريق فيما ستنتهي العمليات الباقية بالمنطقة الداخلية قبل ظهر اليوم الخميس من خلال إحدى الشركات الشهيرة المملوكة لعائلة ساويرس، حيث تمت إزالة آثار الدخان والنيران من الواجهة الخارجية وأرضية احتفالات البلازا.

وأضافت أن منطقة الاحتفال ستكون جاهزة لانطلاق المهرجان وتم تداول الصور الأخيرة لعمليات إصلاح آثار الحريق وتم الانتهاء من طلاء الواجهة الخارجية المحترقة.

فيما أكد المهندس سميح ساويرس أنه سيتم الانتهاء من إصلاح جميع التلفيات والأضرار ظهر اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن المهرجان سيقام في موعده مساء اليوم الخميس.

كانت نيابة الغردقة برئاسة المستشار محمد غالب رئيس النيابة بإشراف المستشار علاء فرج المحامي العام قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان سبب حريق منطقة الاحتفالات لمهرجان الجونة السينمائي وطلب تحريات المباحث حول الحريق.

انتهت نيابة الغردقة برئاسة المستشار محمد غالب رئيس النيابة وإشراف المستشار علاء فرج المحامي العام من معاينة آثار حريق منطقة الاحتفالات بمهرجان الجونة السينمائي وتم تصوير منطقة الحريق.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إصابة ١٤ مواطناً باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمدينة الغردقة. وأنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحريق، لافتًا إلى نقل ٨ حالات إلى مستشفى الجونة وهو الأقرب لموقع الحادث، حيث تواجد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم جميع سبل الرعاية الطبية لهم، فيما قدمت الفرق الإسعافية والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية لـ ٦ حالات بموقع الحريق، كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات.

يذكر أنه من المقرر أن يُقام حفل الافتتاح اليوم 14 أكتوبر الجاري، على أن يتم إعلان الفائزين وتسليمهم الجوائز يوم 22 أكتوبر.

وتضم قائمة الحضور من نجوم الفن المصريين، إذ من المقرر أن يحضر: «يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وأنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد. كما يحضر «أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، على قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، وسيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود» وغيرهم.

ومن بين الفنانين المقرر حضورهم «جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم». وسيشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته وإسهامه في رفع سقف مستوى أفلام الحركة «الأكشن» في مصر.