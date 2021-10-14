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محافظ الغربية ناعيًا الأنبا كاراس : فقدنا قيمة وقامة دينية ووطنية عظيمة

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محافظ الغربية ناعيًا الأنبا كاراس : فقدنا قيمة وقامة دينية ووطنية عظيمة محافظ الغربية ناعيًا الأنبا كاراس : فقدنا قيمة وقامة دينية ووطنية عظيمة

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نعى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالإنابة عن أهالي محافظة الغربية، نيافة الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويتقدم محافظ الغربية بخالص العزاء والمواساة لشعب وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى شعب المحلة الذي يكن له كل الحب والمودة والتقدير والإحترام.

قال المحافظ: «إننا بوفاة الأنبا كاراس فقدنا قيمة وقامة دينية ووطنية عظيمة حيث كان يمتاز بالحكمة والحنكة والتواضع، وعاش عمره في خدمة أبناء وطنه».

المصرى اليوم

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