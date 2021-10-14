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مساعد "وزير النقل": توسيع سياسة تمويل القطاع اللوجيستي لتشمل مشاريع المناولة الأرضية

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مساعد "وزير النقل": توسيع سياسة تمويل القطاع اللوجيستي لتشمل مشاريع المناولة الأرضية مساعد "وزير النقل": توسيع سياسة تمويل القطاع اللوجيستي لتشمل مشاريع المناولة الأرضية
برنامج أرض وقرض لوجستي يأتي تلبية لاحتياجات القطاع وتسهيلًا لإجراءات حصوله على الدعم

مساعد

قال مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية عبدالعزيز العريفي: إن الصندوق الصناعي أعلن عن توسيع سياسة تمويل القطاع اللوجيستي، لتشمل تمويل مشاريع المناولة الأرضية في المطارات، بالإضافة إلى التوسع في دعم الخدمات اللوجستية للطرف الثالث.

وأضاف خلال مشاركته في لقاء الصندوق الصناعي الثالث لتمكين القطاع الخاص: إن برنامج "أرض وقرض لوجستي"، يأتي تلبية لاحتياجات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، وتسهيلًا لإجراءات حصوله على الدعم.

وأوضح أن الصندوق الصناعي يقوم بدور محوري في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها ولي العهد، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث والارتقاء بالمملكة في مؤشر الأداء اللوجيستي، لتصبح ضمن أفضل 10 دول في العالم.

وأشار إلى أن تمثل السوق الأكبر على المستوى العربي، من حيث مستوى الإنفاق، والأكبر خليجيًّا من حيث عدد السكان؛ مما يوفر عوائد ضخمة للقطاع اللوجيستي، كما تتمتع المملكة بموقع فريد يوفر لها القدرة على الوصول إلى أكثر من 6 مليارات مستهلك في ثلاث قارات؛ مما يعطيها أفضلية استراتيجية هائلة على الصعيد اللوجيستي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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