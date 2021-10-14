أخبار عاجلة

هيئة الدواء الأمريكية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون» -
«زي النهارده».. وفاة فايدة كامل 21 أكتوبر 2011 -
أحمد حسن مكي يكشف كواليس فشل انضمامه إلى الشرقية للدخان -
بايدن «قلق» من امتلاك الصين صواريخ أسرع من الصوت -
رابطة الأندية تكشف تفاصيل تحديد سعر تذاكر مباريات الدوري الممتاز -
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 241.95 مليون والوفيات 5 ملايين و124626 -
حريق مخزن خردة بشارع مضرب الأرز في المنيا -
محمد صلاح: لاعبو الأهلي يلعبون بدون روح.. وعلاقاتهم مع موسيماني «سيئة» -
على غرار جوجل .. فيسبوك تغير اسمها لتكون أكثر ارتباطًا بـ«ميتافيرس» -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب أنيس منصور 21 أكتوبر 2011 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مبادرة "الثانية تجيك".. لتطعيم كبار السن والمرضى في منازلهم

Print
مبادرة "الثانية تجيك".. لتطعيم كبار السن والمرضى في منازلهم مبادرة "الثانية تجيك".. لتطعيم كبار السن والمرضى في منازلهم
تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة ومَن في حكمهم

مبادرة

أطلق مستشفى النعيرية العام (أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي)، مبادرة "الثانية تجيك" التي تهدف إلى إعطاء لقاح للمستفيدين في منازلهم.

وأشار المدير التنفيذي للقطاع الغربي بشبكة الخدمات الصحية الطرفية بتجمع الشرقية الصحي حمد القحطاني، إلى أن المبادرة أتت بعد عقد عدة اجتماعات للوقوف على مدى احتياج المستفيدين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومَن في حكمهم، لإعطائهم اللقاح في منازلهم دون تكبدهم عناء الذهاب لمركز اللقاحات؛ مبينًا تخصيص فِرَق طبية لزيارتهم في منازلهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، وتقييم حالتهم الصحية قبل إعطائهم اللقاح؛ وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق صحي مدرب يضمن تقديم الخدمة المناسبة لهم.

فيما يواصل مستشفى النعيرية العام استقبال المواطنين والمقيمين في مركز اللقاحات حسب مواعيد مسجلة بتطبيقيْ "صحتي وتوكلنا" وفقًا لآلية دقيقة لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يُذكر أن مستشفى النعيرية العام أطلق عدة مبادرات لتقديم خدماته للمستفيدين في منازلهم؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار الفيروس، من أهمها مبادرة "خليك بالبيت ودواءك يجيك" التي هدفت لتوصيل الدواء للمستفيدين في منازلهم دون ذهابهم إلى المستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بوتين يوافق على مقترح حكومي لفرض عطلة مدفوعة الأجر للحد من الانتشار القياسي لفيروس كورونا

بوتين يوافق على مقترح حكومي لفرض عطلة مدفوعة الأجر للحد من الانتشار القياسي لفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا

43 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

43 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

رسالة مؤثرة من مي كساب لأسرتها بعد إصابتها بفيروس كورونا

رسالة مؤثرة من مي كساب لأسرتها بعد إصابتها بفيروس كورونا