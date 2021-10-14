طقس الخميس: غيوم وسحب ممطرة على الجوف وتبوك والحدود الشمالية

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ضبابٌ خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون الفرصة مهيّأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطى والجنوبية منها. كما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق: (الجوف، تبوك الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي، وتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14- 34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 10- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.