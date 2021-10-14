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شبورة مائية على الطرق الرئيسية في شمال سيناء

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شبورة مائية على الطرق الرئيسية في شمال سيناء شبورة مائية على الطرق الرئيسية في شمال سيناء

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غطت الشبورة المائية، صباح اليوم الخميس، عددا من مدن محافظة شمال سيناء، خاصة على الطرق الرئيسية في مدن العريش والحسنة ونخل بوسط سيناء.

وطالبت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء المواطنين أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

بدورها، أعلنت محافظة شمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد بعد تعرض شمال ووسط سيناء لشبورة مائية خلال فترات الصباح، وبجانب توقعات بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

المصرى اليوم

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