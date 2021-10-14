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يرى حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن محمد هاتي، ظهير أيمن النادي الأهلي، هو أفضل ظهير أيمن في مصر.

وقال حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية: «محمد هاني أفضل ظهير أيمن في مصر، وهو مظلوم مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني»، مؤكدًا: «محمد هاني الوحيد اللي فيه من (ريحة) إبراهيم حسن».

وأشار: «محمد مجدي افشة لاعب الأهلي سيتخطى عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، في مركز صانع الألعاب»، مضيفًا: «السعيد بيجتهد وعنده (حلاوة روح)، إنما المستقبل لأفشة».

وأوضح: «محمد عبدالشافي لاعب الزمالك أفضل من أيمن أشرف، لاعب الأهلي في مركز الظهير الأيسر، خاصة أن الأهلي يشارك في مركز قلب الدفاع خلال السنوات الماضية».

واكمل: «مصر لديها لاعبين مميزين في مركز خط الوسط، وأي لاعب يستطيع المشاركة بشكل أساسي سواء طارق حامد أو عمرو السولية أو حمدي فتحي أو محمد النني».