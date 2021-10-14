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حسام حسن: محمد هاني أفضل ظهير أيمن في .. وأفشة سيتخطى عبدالله السعيد

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حسام حسن: محمد هاني أفضل ظهير أيمن في مصر.. وأفشة سيتخطى عبدالله السعيد حسام حسن: محمد هاني أفضل ظهير أيمن في .. وأفشة سيتخطى عبدالله السعيد

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يرى حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن محمد هاتي، ظهير أيمن النادي الأهلي، هو أفضل ظهير أيمن في .

وقال حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية: «محمد هاني أفضل ظهير أيمن في مصر، وهو مظلوم مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني»، مؤكدًا: «محمد هاني الوحيد اللي فيه من (ريحة) إبراهيم حسن».

وأشار: «محمد مجدي افشة لاعب الأهلي سيتخطى عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، في مركز صانع الألعاب»، مضيفًا: «السعيد بيجتهد وعنده (حلاوة روح)، إنما المستقبل لأفشة».

وأوضح: «محمد عبدالشافي لاعب أفضل من أيمن أشرف، لاعب الأهلي في مركز الظهير الأيسر، خاصة أن الأهلي يشارك في مركز قلب الدفاع خلال السنوات الماضية».

واكمل: «مصر لديها لاعبين مميزين في مركز خط الوسط، وأي لاعب يستطيع المشاركة بشكل أساسي سواء طارق حامد أو عمرو السولية أو حمدي فتحي أو محمد النني».

المصرى اليوم

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