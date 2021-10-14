★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وصل الوفد الثالث من بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ‏ إلى كينيا للانضمام لبعثة الفريق الأبيض استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتوجه الوفد مباشرة فندق الإقامة بنيروبي وضم كل من الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وهم: محمد أبوجبل ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد “زيزو” بالإضافة للثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والمغربي أشرف بن شرقي.

وكان في استقبال الوفد الأخير كل من أحمد رأفت السكرتير الثاني بالسفارة المصرية وإبراهيم زارع إداري الفريق.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.