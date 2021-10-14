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إبراهيم حسن: منح صلاح شارة واستبعاد أفشة وشريف «أخطاء كبيرة»

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إبراهيم حسن: منح صلاح شارة المنتخب واستبعاد أفشة وشريف «أخطاء كبيرة» إبراهيم حسن: منح صلاح شارة واستبعاد أفشة وشريف «أخطاء كبيرة»

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علق حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على قرار البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، باستبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبا النادي الأهلي من معسكر الفراعنة الأخير الخاص بمباراتي ليبيا، في تصفيات .

وقال حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية: «المدير الفني له حرية اختيار اللاعبين الذين سيكونون معه في المعسكر، ولكن استبعاد أفشة وشريف كان مفاجأة صعبة جدًا لنا، لأنهما من أفضل اللاعبين في الدوري المصري».

وأضاف: «وجود أفشة وشريف في أمر ضروري جدًا، وخطأ كبير جدًا استبعادهما من المنتخب»، مؤكدًا: «الثنائي ليس بحاجة إلى مجاملة، لكي يتواجد مع المنتخب».

ورأى إبراهيم حسن أن منح شارة قيادة المنتخب الوطني إلى محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانجليزي، خطأ كبير.

وقال: «منح شارة قيادة المنتخب لمحمد صلاح، خطأ كبير وظلم»، مضيفا :«شارة المنتخب بالأقدمية، وهذا نظام يسير على الجميع».

وأضاف: «هناك لاعب اجتهد، لكي يكون متواجدًا مع المنتخب الوطني وأن يكون قائدًا للفراعنة في يوم من الأيام، من غير المقبول أن يحصل أي لاعب آخر على مجهوده»،، مضيفًا: «صلاح سيأتي له الوقت الذي سيرتدي في شارة المنتخب».

وأشار: «عندما كنت ألعب في انا وحسام حسن، عرض علينا بعض اللاعبين ارتداء شارة القيادة، ولكننا رفضنا، حيث كان يرتديها في ذلك الوقت خالد الغندور».

المصرى اليوم

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